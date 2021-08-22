Страны Запада протестуют против коронавирусных ограничений

Происходят столкновения с полицией

Массовые митинги, собрания и концерты. Несмотря на разгар пандемии, в ряде западных стран не удается соблюдать введенные ограничения. В Нью-Йорке 60 тысяч человек пришли на выступление звезд в Центральном парке. Во Франции и Австралии - протесты и столкновения с полицией. А в Греции жители нарушили комендантский час, чтобы полюбоваться золотой Луной.

Соединенные Штаты по-прежнему мировой лидер по числу заболевших, за минувшие сутки инфицированных - 12 тысяч. Но в Нью-Йорке масштабный праздник. Несмотря на предостережения медиков, крупнейший город страны отмечает "выход из пика пандемии". Концерт в Центральном парке называется "Возвращение домой". На сцене - звезды мировой величины: Карлос Сантана, Андреа Бочелли, Дженнифер Хадсон. Вход бесплатный, но только для вакцинированных. Поэтому в масках пришли единицы. Но насладиться зрелищем успевают не все: концерт прерывает сильнейший ливень - предвестник урагана "Генри". В штате объявляется чрезвычайное положение.

Неспокойно и в Австралии. Выступления против новых антиковидных ограничений прошли в крупнейших городах, а в Мельбурне завершились столкновениями с полицией. Задержаны десятки человек. Оштрафованы сотни. А штраф "за нарушение санитарных мер" - это несколько тысяч долларов.

Свободы требуют и французы. С 9 августа в стране введены санитарные пропуска, без которых нельзя посетить ни кафе, ни торговый центр. До двухсот тысяч человек прошли маршами по улицам десятков городов. Политические очки на фоне борьбы за справедливость пытается заработать Флориан Филиппо - лидер правых, отколовшийся от "Национального фронта".

"Мы хотим, чтобы Макрон отозвал свой закон - о санитарных пропусках и обязательной вакцинации для ряда профессий. Чтобы он прекратил свой курс на ограничение свобод", - заявляет он.

"Эти санитарные пропуска разделяют французов - это очевидно. И, к сожалению, их нужно отменить - хотя бы для того, чтобы продолжить жить вместе, в мире и гармонии", - отмечают участница протестов.

На этой неделе ограничения ужесточили и в Греции. Действует режим обязательной вакцинации. В ряде районов введен комендантский час. Однако привыкшие к протестам жители Эллады эти выходные проводят мирно. В стране наслаждаются августовским полнолунием. Это традиция. Поэтому ночью на улицах - концерты и тихие вечеринки. Даже полиция сегодня только созерцает.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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