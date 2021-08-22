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Российские регионы продолжают борьбу с паводками

11:32
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

В Приморье смыло популярные среди туристов пляжи

В Хабаровском крае экстренное предупреждение. Уровень Амура растет. В городе Комсомольск-на-Амуре он приблизился к критическим отметкам. В столице региона подтоплены островные районы. А в Приморье после мощного ночного шторма популярные среди туристов пляжи попросту смыло.
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Любимый туристами пляж, который славится кристально чистой водой и песчаной полосой, плотно заставлен увязшими в песке машинами. Палатки и туристическое снаряжение смыло в море. Те, кто проигнорировал предупреждение синоптиков, теперь спасают свое имущество.

В Приморском крае сохраняется штормовое предупреждение. Пик непогоды пришелся на ночное время. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду, двухметровые волны затопили прибрежную зону. Сильно пострадало юго-восточное побережье - район Находки.

В Еврейской автономии - небольшая передышка. Гребень амурского паводка ушел с территории региона в Хабаровский край. На утро воскресенья уровень воды опустился на 24 сантиметра. Почти в двух десятках населенных пунктов остаются подтопленными 97 жилых домов. К приему пострадавших готовы пункты временного размещения.

У берегов Комсомольска-на-Амуре уровень воды в одноименной реке только за сутки прибавил 15 см. Отметка 551 см - не предел. Через несколько дней гидрологи прогнозируют цифры куда серьезнее. Спасатели укрепляют песком низины, возводят дамбы, обходят поселки, вывозят людей.

"Нет у нас теперь нижней набережной. Ее отделали хорошо, новое покрытие было. Вот здесь обратите внимание - здесь лавочки были", - рассказывают жители.

В столице края Хабаровске круглосуточно работают насосы. Отметка в 607 см расценивается как "опасное явление", экстренные службы "на низком старте". Ситуация под контролем и на островной части. Налажены лодочные переправы, мобильные группы спасателей доставляют необходимое продовольствие, предлагают любую помощь.

Обострение паводковой обстановки могут вызвать проливные дожди. Очередной пик, по прогнозу синоптиков, наступит уже через несколько дней.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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