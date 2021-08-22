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Аэропорт Кабула закрывают на двое суток

12:08
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Сегодня в давке погибли как минимум семь человек

Афганский излом - аэропорт Кабула сегодня закроют на двое суток в надежде эвакуировать всех, кто уже находится на его территории. Снаружи ворота осаждают еще тысячи людей, желающих покинуть страну. Сегодня в давке погибли как минимум 7 человек. Европа обеспокоена возможным повторением острейшего миграционного кризиса. А талибы* продолжают устанавливать новый порядок.
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Скрывая лицо от камеры, женщина с трудом подбирает слова. На вопросы о том, почему бежала и какая сейчас обстановка в Афганистане, отвечает, не сдерживая слез. В безопасности не чувствует себя даже на территории другого государства.

"Там сейчас очень опасно. Особенно для тех, кто работал с иностранцами. У меня есть такой опыт, поэтому оставаться дальше в родной стране для меня - невероятный риск. Я очень люблю Афганистан, но сейчас у меня просто нет выбора", - говорит она.

Число беженцев уже перевалило за 3,5 миллиона - это официальные данные, которые распространяет Европейская комиссия. 80% из тех, кто бежал от режима, - женщины и дети. Новые правила, которые вводят талибы, коснутся в первую очередь их. Представители запрещенного в России движения уже несколько раз нарушили свое слово.

"Тысячи женщин-активисток в данный момент вынуждены скрываться и прятаться. Они боятся за свои жизни, за жизни близких им людей. И, к сожалению, выхода из этой ситуации нет", - рассказывает правозащитница Наджла Аюби.

Жизнь в Афганистане уже начала серьезно меняться. И все это на фоне непрекращающихся военных действий в отдельных провинциях. Столкновения не утихают на севере страны. Под знамена Масуда-младшего в Панджшер собираются отряды сопротивления. С ним вынуждены считаться талибы. Через российское посольство в Кабуле они передали, что готовы к политическому соглашению с оппозицией.

Толпы беженцев продолжают штурмовать аэропорт Кабула в попытке улететь хоть куда-нибудь. Мировое сообщество в тупике.

"Мы собираемся подключить страны, которые могут оказать воздействие на ситуацию, например, Россию и Китай, как бы неудобно это ни было. Великобритания инициировала заседание Совбеза ООН на этой неделе с перспективой сформировать контактную группу по Афганистану", - сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

На следующей неделе страны G7 намерены рассмотреть международную схему приема афганских беженцев. Об этом заявила глава европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения лагеря вынужденных переселенцев под Мадридом.

"Безусловно, у нас есть оперативные контакты с "Талибаном" - в период кризиса это очевидно. Потому что нам необходимо, к примеру, обсуждать, как можно облегчить людям в Кабуле подъезд к аэропорту. В таких случаях нужны рабочие контакты - разговор идет о спасении человеческих жизней", - уточнила она.

Президент США Джо Байден договорился о транзите афганских граждан через Испанию. Для ускорения эвакуации Белый дом планирует привлечь гражданские авиакомпании. Лайнеры не будут летать в Кабул, а станут вывозить беженцев с военных баз в Катаре и Бахрейне. О том, что это может спровоцировать новый миграционный кризис в Европе, Вашингтон, похоже не думает.

Александра Сергомасова, Андрей Грис,  "ТВ Центр"

*"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация

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