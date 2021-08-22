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Мексику сотряс ураган "Грейс"

12:20
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Все еще сохраняется риск наводнений и оползней

По Мексике прошелся разрушительный ураган "Грейс". Сильные ливни, скорость ветра - около 60 метров в секунду: под таким натиском не смогли устоять ни деревья, ни здания, сообщает "ТВ Центр".

Одного из прохожих, который оказался на улице в критический момент, насмерть придавил вырванный с корнем ствол.

По стране как минимум 8 жертв стихии, среди них есть дети. Еще трое числятся пропавшими без вести.

Ураган оставил без света полмиллиона человек. Сейчас "Грейс" ослаб до категории тропического шторма, но режим ЧС власти снимать не спешат. Сохраняется риск наводнений и оползней.

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