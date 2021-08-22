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Потоп разрушает американский штат Теннесси

11:59
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Потоки воды уносят гаражи и смывают автомобили

В американском штате Теннесси случился потоп, передает "ТВ Центр". Там объявлено чрезвычайное положение.

Ливни не прекращаются в регионе уже третий день. Потоки воды уносят гаражи, смывают автомобили, разрушают дома.

Десять человек погибли, судьба еще 40 остается неизвестной. К спасательным операциям подключилась нацгвардия.

Поиски пропавших осложняют перебои со светом и мобильной связью.

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