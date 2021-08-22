Собянин: 97% посетителей довольны качеством работы центров "Мои документы"

Первый офис открылся ровно 10 лет назад

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" пост по случаю 10-летия открытия в столице первого офиса "Мои документы". Как отметил градоначальник, 97% посетителей довольны качеством работы этих московских центров. Данный результат мэр назвал потрясающим.

"Ровно 10 лет назад мы открыли первый офис "Моих документов" - это была революция в сфере госуслуг. Горожане не могли поверить, что многие документы теперь можно получить в одном окне и больше не придется стоять в диких очередях, идти на поклон чиновникам", - подчеркнул Собянин.

По его словам, сегодня офисы МФЦ работают в каждом районе города, при этом перечень услуг постоянно растет. В частности, в этом году туда были переведены услуги ЗАГСов. Кроме того, были запущены видеоконсультации.

"В городе 6 флагманских офисов, где есть всё, включая техосмотр машин и регистрацию ИП. Можно приходить с детьми: есть игровые уголки, кафе и комнаты для мам с ребенком. В будущем откроем еще несколько флагманов в точках притяжения горожан", - добавил мэр.

Вместе с тем Собянин отметил, что важнейшим звеном в работе центров остаются сотрудники. Градоначальник поблагодарил их за "искренний сервис", добавив, что горожане высоко ценят их работу.

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