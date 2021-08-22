В Москве проходит фестиваль "Россия-Греция. Вместе сквозь века"

Организован он в рамках перекрестного года истории двух стран
В Москве стартовал пятый международный благотворительный фестиваль христианской культуры "Россия-Греция. Вместе сквозь века", передает "ТВ Центр".
Он проходит в рамках перекрестного года истории двух стран. Основные места проведения форума - храм Христа Спасителя и соборная площадь Главного храма Вооруженных сил России.
Гостей фестиваля ждет знакомство с музыкой, национальными песнями и танцами, выставка костюмов, мастер-классы и благотворительная акция "Марафон добрых дел".
Награды получат победители всероссийского конкурса детского рисунка, посвященного дружбе наших народов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram