В Москве проходит фестиваль "Россия-Греция. Вместе сквозь века"

Организован он в рамках перекрестного года истории двух стран

В Москве стартовал пятый международный благотворительный фестиваль христианской культуры "Россия-Греция. Вместе сквозь века", передает "ТВ Центр".

Он проходит в рамках перекрестного года истории двух стран. Основные места проведения форума - храм Христа Спасителя и соборная площадь Главного храма Вооруженных сил России.

Гостей фестиваля ждет знакомство с музыкой, национальными песнями и танцами, выставка костюмов, мастер-классы и благотворительная акция "Марафон добрых дел".

Награды получат победители всероссийского конкурса детского рисунка, посвященного дружбе наших народов.

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