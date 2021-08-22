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Летчик-космонавт Романенко отметил значимость российского триколора

12:39
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

В Ясеневе в преддверии праздника провели спортивные мероприятия

В московском районе Ясенево в преддверии Дня флага прошел спортивный праздник для жителей и гостей столицы, сообщает "ТВ Центр".

Там подготовили насыщенную развлекательную программу. Для детей развернули аттракционы, желающие могли посетить мастер-классы по росписи одежды и созданию букетов.

Кроме того, состоялся праздничный концерт. Его открыл летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, который отметил значимость российского триколора.

"По сей день он является одним из государственных символов наравне с гербом и гимном. И в свою очередь олицетворяет независимость и свободу нашей страны", - подчеркнул он.

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