Летчик-космонавт Романенко отметил значимость российского триколора

В Ясеневе в преддверии праздника провели спортивные мероприятия
В московском районе Ясенево в преддверии Дня флага прошел спортивный праздник для жителей и гостей столицы, сообщает "ТВ Центр".
Там подготовили насыщенную развлекательную программу. Для детей развернули аттракционы, желающие могли посетить мастер-классы по росписи одежды и созданию букетов.
Кроме того, состоялся праздничный концерт. Его открыл летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, который отметил значимость российского триколора.
"По сей день он является одним из государственных символов наравне с гербом и гимном. И в свою очередь олицетворяет независимость и свободу нашей страны", - подчеркнул он.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram