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Поддержки и внимания: чего россияне хотят от начальства

11:14
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Также в приоритете - наличие гибкого графика

Как показал проведенный Райффайзенбанком опрос, на результаты которого ссылается ТАСС, 52% россиян хотят получать от руководства поддержку и внимание.
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"Столько же хотели бы получать поддержку работодателя в различных сферах жизни: страхование здоровья, помощь в трудных жизненных ситуациях, корпоративные скидки и льготы, возможности для досуга и занятий спортом", - сказано в исследовании.

Кроме того, для комфортной работы респондентам крайне важны наличие гибкого графика и частичной удаленки. Вместе с тем о важности удобного и красивого офиса заявил только каждый пятый участник опроса.

65% россиян отметили, что им некомфортно без дружеских отношений в коллективе. 68% заметили, что приоритетом выберут работу в совпадающей с их ценностями компании.

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