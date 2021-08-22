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В России выявили еще 20564 случая коронавируса

11:20
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Зафиксировано 762 летальных исхода

За минувшие сутки в России коронавирусом заболели еще 20564 человека, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
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"Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 762 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15414 человек", - добавили в штабе.

В Москве выявили 1661 новый случай, в Санкт-Петербурге - 1481, в Московской области - 1184.

Уточняется, что за все время пандемии в стране зарегистрировали 6747087 случаев COVID-19. Скончались 176044 пациента.

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