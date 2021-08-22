Московские врачи вылечили 2140 пациентов с COVID-19 за сутки

В столице выявлен 1661 новый случай

Как сообщили в оперштабе по контролю за распространением коронавируса, за минувшие сутки в Москве от COVID-19 после прохождения лечения поправились 2140 человек.

Всего в столице выздоровели 1427913 пациентов.

"В Москве выявлен 1661 новый случай заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 497 человек, скончался 51 пациент. На ИВЛ находятся 322 человека", - добавили в оперштабе.

Там также напомнили о важности вакцинации. Прививку можно сделать в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Получить подробную информацию о прививке можно здесь.

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