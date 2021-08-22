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Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

12:41
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

В этом году российский триколор отмечает юбилей

По случаю Дня государственного флага в воскресенье президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия триколора в Парке Победы на Поклонной горе, передает ТАСС.
В России отмечают День флага

Президентский оркестр сопроводил церемонию исполнением "Славься" Михаила Глинки. Затем прозвучал российский гимн.

"Флаг, гимн - это символы государства, любой страны и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, и являются в известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности", - сказал после церемонии президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Присутствовали на мероприятии также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Впервые церемония подъема государственного флага на Поклонной горе с участием главы государства прошла в 2020 году - в День России 12 июня. В этом году триколор отмечает 30-летний юбилей.

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Церемония поднятия флага на Поклонной горе
Церемония поднятия флага на Поклонной горе
Владимир Путин на церемонии поднятия флага на Поклонной горе
Владимир Путин на церемонии поднятия флага на Поклонной горе
Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе
Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе
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