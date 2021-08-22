Путин принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе

В этом году российский триколор отмечает юбилей

По случаю Дня государственного флага в воскресенье президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия триколора в Парке Победы на Поклонной горе, передает ТАСС.

Президентский оркестр сопроводил церемонию исполнением "Славься" Михаила Глинки. Затем прозвучал российский гимн.

"Флаг, гимн - это символы государства, любой страны и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, и являются в известной степени морально-нравственным основанием самой российской государственности", - сказал после церемонии президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Присутствовали на мероприятии также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Впервые церемония подъема государственного флага на Поклонной горе с участием главы государства прошла в 2020 году - в День России 12 июня. В этом году триколор отмечает 30-летний юбилей.

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