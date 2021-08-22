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Кличко не пустили встречать Меркель

13:13
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Канцлер ФРГ прибывает с визитом в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко написал у себя в Telegram, что его не пустили в аэропорт Борисполь, куда в воскресенье должна прибыть канцлер Германии Ангела Меркель.
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Кличко отметил, что раньше проблем с допуском в ходе прошлых визитов канцлера у него не было.

"Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - добавил он.

Кроме того, киевский мэр опубликовал видеозапись, на которой сотрудник охраны отказывается его впускать, так как Кличко отсутствует в списках.

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