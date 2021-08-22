Путин отметил восстановление докризисного уровня экономики

Россия лучше многих проходит этап пандемии

Как отметил в воскресенье в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" президент Владимир Путин, страна лучше многих развитых государств проходит пандемию коронавируса.

Как уточнил глава государства, экономика России уже практически восстановила докризисный уровень.

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции по итогам выборов в Государственную думу.

"Я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", - приводит слова российского лидера ТАСС.

Президент уточнил, что программа партии должна реагировать на то, что происходит в мире и стране.

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