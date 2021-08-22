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Путин предложил разовые выплаты пенсионерам и военным

13:32
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Также президент отметил необходимость подготовить предложения по развитию Сибири

В ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" в воскресенье президент Владимир Путин предложил ряд социальных мер, касающихся выплат определенным категориям населения. Об этом пишет РИА "Новости".
Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты

Так, глава государства отметил, что выплаты в тысячу рублей пенсионерам "подъедает" инфляция, так что необходимо разово выплатить им еще по 10 тысяч рублей.

"Эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров - и работающих, и не работающих", - подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер предложил осуществить разовые выплаты военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.

Также президент отметил необходимость подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые прежде озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

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