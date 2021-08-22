Путин предложил разовые выплаты пенсионерам и военным

Также президент отметил необходимость подготовить предложения по развитию Сибири

В ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" в воскресенье президент Владимир Путин предложил ряд социальных мер, касающихся выплат определенным категориям населения. Об этом пишет РИА "Новости".

Так, глава государства отметил, что выплаты в тысячу рублей пенсионерам "подъедает" инфляция, так что необходимо разово выплатить им еще по 10 тысяч рублей.

"Эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров - и работающих, и не работающих", - подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер предложил осуществить разовые выплаты военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей.

Также президент отметил необходимость подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые прежде озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

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