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Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире

13:53
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Президент отметил чувство гордости за отечественных авиастроителей

В воскресенье в ходе встречи с представителями партии "Единая России" президент Владимир Путин оценил уровень боевой авиации страны.
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"Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации", - отметил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Российские боевые самолеты, продолжил Путин, не просто конкурентноспособные, а лучшие в мире.

"Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей", - добавил российский лидер.

Ранее во время посещения Международного авиационно-космического салона Путин осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета. ЛТС представляет собой платформу нового поколения - с широкими возможностями и низкой стоимостью эксплуатации.

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