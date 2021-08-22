Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире

Президент отметил чувство гордости за отечественных авиастроителей

В воскресенье в ходе встречи с представителями партии "Единая России" президент Владимир Путин оценил уровень боевой авиации страны.

"Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации", - отметил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Российские боевые самолеты, продолжил Путин, не просто конкурентноспособные, а лучшие в мире.

"Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей", - добавил российский лидер.

Ранее во время посещения Международного авиационно-космического салона Путин осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета. ЛТС представляет собой платформу нового поколения - с широкими возможностями и низкой стоимостью эксплуатации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram