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Путин заявил об "ужасах" в Афганистане

14:15
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Москва будет в контакте с Западом делать все, чтобы обеспечить там стабильность

Встречаясь в воскресенье с представителями партии "Единая Россия" президент Владимир Путин оценил происходящее в Афганистане, где власть захватили талибы*.
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Как подчеркнул российский лидер, Москва будет в контакте с Западом делать все, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане. Вместе с тем глава государства особо обратил внимание на то, что ни в коем случае нельзя допускать к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев.

"Эти ужасы, которые сейчас в Афганистане, не так давно были у нас, и мы не хотим этого возвращения, и элементы такие нам не нужны", - сказал президент.

Кроме того, Путин раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу, передает ТАСС.

"Значит, в эти страны можно направлять без виз, к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотят? Это что за такой унизительный какой-то подход к решению этого вопроса?", - отметил президент.

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