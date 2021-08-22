Символ гордости: как Россия отмечает 30-летие национального флага

В церемонии на Поклонной горе принял участие Владимир Путин

Важный день для миллионов россиян, которые любят свою страну и чтят ее традиции и культуру. Сегодня День флага - главного символа нашего государства с более чем трехсотлетней историей. Отмечает вся Россия - и даже Северный полюс окрасился в цвета триколора. Главная церемония прошла в столице - на Поклонной горе под музыку президентского оркестра подняли яркое полотнище. Участие в торжествах приняли Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Под исполнение президентским оркестром "Славься" Глинки главный символ страны - российский триколор - поднимается высоко в небо. На Поклонной горе - традиционная яркая церемония, от величия которой захватывает дух. В ней принял участие Владимир Путин.

За каждым движением триколора, не отрываясь, следят сотни глаз. Здесь и волонтеры, и горожане, и гости столицы. Государственный флаг - не просто набор цветов. По одной из версий, белый символизирует мир, чистоту и совершенство. Синий - знак верности и постоянства. Красный - энергия и сила. Последнего уж точно не занимать у волонтеров.

На Поклонной горе - традиционный масштабный флешмоб. Ежегодно там в знак уважения к официальному символу государства разворачивают триколор площадью тысячу квадратных метров. Зрелище поистине невероятное. У прохожих мгновенно поднимается настроение, когда они получают мини-копию главного символа страны.

Праздник чествования флага - поистине народный. В этом году исполняется 30 лет с момента, когда триколор снова стал государственным символом. Поздравления звучат со всех уголков огромной страны. В любви к флагу в каждом регионе в этот день признаются с особым размахом. В Крыму в детском лагере "Артек" развернули полотнище длиной в километр. Полностью оценить картину можно только с высоты птичьего полета.

Из Бурятии поздравили необычным видео. Целый мини-фильм, где о символике триколора рассказывают три поколения женщин. В Саратовской области флаг развернули на месте приземления первого в мире космонавта. Нынешние герои - экипаж МКС - поздравили россиян с орбиты.

"Этот праздник является связующим звеном между нашим прошлым, настоящим и будущим. Уважение к своему флагу - это то качество, которое объединяет нас и делает сильнее. Это дань уважения истории, культуре и наследию нашей страны", - взял слово космонавт Петр Дубров.

"От всей души поздравляем вас с праздником. Гордитесь страной, берегите ее и храните традиции", - добавил его коллега Олег Новицкий.

В Воронеже молодежка Общественного народного фронта совместно с Росгвардией разместили 10-метровый триколор. Есть и диджитал-версии. В Татарстане в цвета российского флага окрасилась телебашня. Даже Северный полюс в честь праздника стал ярче.

Российский триколор - символ гордости за все достижения и неоценимые труды поколений, которые творили великую историю нашего государства.

Александра Сергомасова, Анастасия Панкова, Алсу Янгляева, "ТВ Центр"

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