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Путин встретился с представителями "Единой России"

14:40
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Главная задача встречи - подготовиться к грядущему съезду партии

Сразу после торжественной церемонии по случаю Дня флага президент Владимир Путин встретился с представителями партии "Единая Россия".
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В начале разговора президент поздравил всех с праздником. Глава государства отметил: флаг и гимн - это символы страны, которые подтверждают наш суверенитет, являются морально-нравственным основанием российской государственности.

Главная задача нынешней встречи - подготовиться к грядущему съезду "Единой России". Перед думскими выборами, напомнил Владимир Путин, важно сверить часы, обсудить план дальнейшей работы и скорректировать программу партии в соответствии с меняющимися реалиями.

По словам главы государства, с пандемией связаны многие сложности - потеря рабочих мест, рост инфляции.

"Но то что сделано - сделано немало, и это заключается в том, что мы прошли этот период гораздо лучше, чем другие. Мы восстановили докризисный уровень экономики, это создает хорошую базу для решения задач, и об этом нужно поговорить, я очень рассчитываю, что "ЕР" сохранит позиции и будет принимать решения в интересах страны", - сказал президент.

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