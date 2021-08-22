Жириновский поделился взглядом на будущее России

Люди должны жить богато, отметил лидер ЛДПР

В воскресенье в День флага по традиции акцию в центре Москвы провела партия ЛДПР, сообщает "ТВ Центр".

Перед гражданами выступил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. Политик поздравил россиян с праздником, напомнил об истории нашего триколора, его значении. А также поделился своим видением актуальных международных проблем и взглядами на будущее страны.

"У нас огромное количество ресурсов. Мы уже сегодня - самая богатая страна. Но богатым должен быть человек - квартира на семью должна быть трехкомнатная, если вас трое, комната на человека. Зарплата должна быть 50, 70, 100 тысяч. Работа постоянно должна быть", - отметил Жириновский.

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