Сергунина: Более 60 тыс. просмотров набрали познавательные маршруты "Узнай Москву" за лето

Пользователи гуляли по Чистым прудам и изучали столичный модерн

С начала лета раздел "Маршруты" на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву" просмотрели более 60 тысяч раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, пользователи гуляли по Мясницкой улице, Чистым прудам, саду "Эрмитаж", изучали московский модерн, катались на велосипеде от Пречистенки до Арбата.

"Всего в онлайн-гиде "Узнай Москву" доступно уже больше 160 различных маршрутов, в том числе авторских. Они помогают жителям лучше узнать свой город, познакомиться с историей знаковых зданий, интересными фактами о столичных улицах и даже целых районах", - отметила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Уточняется, что на сайте появилось несколько тематических прогулок с начала июня. Это в том числе "Куда Гиляровский Станиславского водил: пять главных зданий Басманного района", маршруты по Останкинскому району и Люблино, а также аудиогид "Достоевский в Москве: детство на Божедомке".

Три наиболее популярных летних маршрута - аудиогид по саду "Эрмитаж", прогулка по центру города "Покажи Москву", авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram