ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Более 60 тыс. просмотров набрали познавательные маршруты "Узнай Москву" за лето

15:04
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Пользователи гуляли по Чистым прудам и изучали столичный модерн

С начала лета раздел "Маршруты" на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву" просмотрели более 60 тысяч раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Балет, джаз и поэзия: афиша на выходные в Москве

Так, пользователи гуляли по Мясницкой улице, Чистым прудам, саду "Эрмитаж", изучали московский модерн, катались на велосипеде от Пречистенки до Арбата.

"Всего в онлайн-гиде "Узнай Москву" доступно уже больше 160 различных маршрутов, в том числе авторских. Они помогают жителям лучше узнать свой город, познакомиться с историей знаковых зданий, интересными фактами о столичных улицах и даже целых районах", - отметила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Уточняется, что на сайте появилось несколько тематических прогулок с начала июня. Это в том числе "Куда Гиляровский Станиславского водил: пять главных зданий Басманного района", маршруты по Останкинскому району и Люблино, а также аудиогид "Достоевский в Москве: детство на Божедомке".

Три наиболее популярных летних маршрута - аудиогид по саду "Эрмитаж", прогулка по центру города "Покажи Москву", авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Туристы в Москве
Туристы в Москве
Панорама Москвы
Панорама Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.