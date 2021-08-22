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В Москве в преддверии фестиваля "Спасская башня" выступают музыканты

15:00
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

На площадку летнего кинотеатра в "Филях" вышел оркестр курсантов

В преддверии масштабного международного фестиваля "Спасская башня" в парках и скверах Москвы традиционно выступают музыкальные коллективы, передает "ТВ Центр".

Так, в "Филях" на площадку летнего кинотеатра вышел оркестр курсантов Военного института, который исполнил для зрителей популярные композиции.

Подобные мероприятия проходят ежегодно в течение лета в рамках программы "Военные оркестры в парках". И завершаются перед открытием фестиваля "Спасская башня".

В этом году грандиозное шоу стартует на Красной площади 27 августа.

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