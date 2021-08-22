В Москве в преддверии фестиваля "Спасская башня" выступают музыканты

На площадку летнего кинотеатра в "Филях" вышел оркестр курсантов
В преддверии масштабного международного фестиваля "Спасская башня" в парках и скверах Москвы традиционно выступают музыкальные коллективы, передает "ТВ Центр".
Так, в "Филях" на площадку летнего кинотеатра вышел оркестр курсантов Военного института, который исполнил для зрителей популярные композиции.
Подобные мероприятия проходят ежегодно в течение лета в рамках программы "Военные оркестры в парках". И завершаются перед открытием фестиваля "Спасская башня".
В этом году грандиозное шоу стартует на Красной площади 27 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram