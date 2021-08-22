"Не заставлять, а разъяснять": Путин - о вакцинации в России

Нужно показывать гражданам все преимущества сделанной прививки

В ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" в воскресенье президент Владимир Путин еще раз подчеркнул, что нельзя навязывать населению прививку от коронавируса.

"Никого не надо запугивать, никого не надо заставлять, но нужно разъяснять, нужно показывать гражданам все преимущества, связанные с прививками, связанные с защитой себя, своих близких от вполне возможных в современных условиях очень тяжелых последствий в случае заболевания", - отметил глава государства (цитата по РИА "Новости").

Как добавил российский лидер, необходимо сделать все, чтобы побороть пандемию. "Самый лучший инструмент для этой борьбы - вакцинация", - сказал Путин.

Он уточнил также, что доходы россиян напрямую зависят от эффективности работы экономики - в частности, ее модернизации.

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