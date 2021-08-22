Зеленский и Меркель обсудили Донбасс и "Северный поток - 2"

Канцлер ФРГ прилетела с визитом в Киев

В Киеве состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РИА "Новости".

"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был процесс мирного урегулирования в Донбассе. Важно, чтобы в рамках N4 Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования", - отметил украинский лидер на пресс-конференции.

Он добавил, что должна быть имплементирована парижская повестка дня.

По словам Зеленского, важно добиться режима постоянного прекращения огня, обмена пленными. Сегодняшняя позиция Киева заключается в том, что необходимо "сохранять давление на Россию".

Еще одной важной темой переговоров Зеленский назвал "Северный поток - 2".

"Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля", - уточнил он.

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