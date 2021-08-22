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Завершена укладка "Северного потока - 2" в экономической зоне Дании

16:07
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Территорию покинула трубоукладочная баржа "Фортуна"

Как передает в воскресенье ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания судов MarineTraffic и Vessel Finder, исключительную экономическую зону Дании покинула достраивающая финальный участок газопровода "Северный поток - 2" трубоукладочная баржа "Фортуна".
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Сейчас она в направляется в Померанскую бухту. В непосредственной близости от "Фортуны" находятся в том числе ледокол "Владислав Стрижов", суда снабжения "Балтийский Исследователь", "Катунь", "Сивуч", многофункциональные аварийно-спасательные суда "Мурман" и "Капитан Беклемишев".

В конце июля стало известно, что строительство газопровода завершено на 99%.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

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