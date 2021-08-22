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В Марий Эл увеличилась площадь лесного пожара

16:29
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Основные силы спасателей направлены на защиту населенных пунктов

Площадь активного горения в лесах Марий Эл увеличилась более чем на треть, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
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"По состоянию на 22 августа площадь активного горения составляет 66,5 гектаров. В связи с лесным пожаром перекрыто движение по федеральной трассе "Вятка" с 41 по 83 километр", - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что основные силы спасателей направлены на защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.

На текущий момент общая группировка сил составляет около 1000 человек и 173 единиц техники.

Ранее в Марий Эл ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Прокуратура начала проверку. Предварительной причиной называют сухую грозу.

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