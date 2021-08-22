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Меркель: ЕС не будет зависеть от импорта газа через 25 лет

16:47
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Украина должна быть готова к такому развитию событий

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Европа стремится к климатическому нейтралитету к 2050 году.
В Европе рухнули цены на газ

"Это означает, самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве", - уточнила она (цитата по ТАСС).

Меркель добавила, что Украина должна быть готова к такому развитию событий. Стране следует развивать зеленую энергетику.

Ранее в ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что они с Меркель обсудили "Северный поток - 2". "Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля", - сказал украинский лидер.

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