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Число погибших в результате землетрясения в Гаити выросло до 2207

17:17
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Ранены 12268 человек

Как сообщило в воскресенье управление гражданской защиты Гаити, число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в республике возросло до 2207. Информацию передает ТАСС.
Видео мощного землетрясения в Гаити

Ранены 12268 человек, 344 числятся пропавшими без вести. Полностью разрушены около 53 тысячи зданий. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром 14 августа. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке. Пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.

В республике на месяц ввели режим ЧП.

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