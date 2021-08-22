Число погибших в результате землетрясения в Гаити выросло до 2207

Ранены 12268 человек

Как сообщило в воскресенье управление гражданской защиты Гаити, число жертв произошедшего 14 августа землетрясения в республике возросло до 2207. Информацию передает ТАСС.

Ранены 12268 человек, 344 числятся пропавшими без вести. Полностью разрушены около 53 тысячи зданий. Спасатели продолжают поиск людей под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром 14 августа. Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке. Пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.

В республике на месяц ввели режим ЧП.

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