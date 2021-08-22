Выплаты, авиация и поддержка детей: главное из встречи Путина с "Единой Россией"

Все обещания партии должны быть реализуемыми

Все обещания, которые дает "Единая Россия", должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект людям. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с представителями партии. Она состоялась в преддверии второго этапа съезда единороссов. Президент подчеркнул, что партийная программа должна оперативно реагировать на то, что происходит в стране и в мире, так как жизнь развивается достаточно быстро и ставит новые задачи.

Эта встреча не является формальной, об этом сразу заявил президент. Программа партии, с которой "Единая Россия" идет на сентябрьские выборы, продолжает дополняться. И чем оперативнее власть будет отвечать на вызовы времени - тем быстрее люди это почувствуют. Пандемия это показала ясно.

"То, что сделано "Единой Россией" за последнее время - а сделано немало, и это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, развитых странах мира, мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики - это создает для нас хорошую базу для решения как раз тех задач, о которых я сказал и которые возникли в самое последнее время или за последний год. Об этом, безусловно, нужно поговорить, и я очень рассчитываю на то, что "Единая Россия" сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны", - подчеркнул глава государства.

Одна из приоритетных задач - повышение доходов людей. Президент предлагает продолжить практику единовременных выплат.

"Думаю, будет справедливо осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем - 15 тысяч рублей", - сказал российский лидер.

Дополнительную выплату должны получить и пенсионеры.

"Я попросил бы "Единую Россию", когда она сформируется фракцию в Думе, определенным образом отреагировать. И дополнительно выплатить разовую выплату пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров - и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров", - добавил Путин.

Российская армия сегодня вряд ли может пожаловаться на недостаток обеспечения. Министр обороны Сергей Шойгу на эти выборы идет первым номером в федеральном списке Единой России.

"В обществе востребованы вопросы стабильности, безопасности. И что самое главное, пожалуй - это уверенность в завтрашнем дне", - заметил глава Минобороны.

Впрочем, сильная армия нужна лишь для того, чтобы жить в мирной стране. В которой, например, доступна региональная авиация. За последнее десятилетие отечественная авиационная промышленность ушла далеко вперед - появился целый ряд новых гражданских машин. От маленького самолета "Байкал" (замены Ан-2), до среднемагистрального МС-21, который теперь летает на отечественных двигателях и в целом состоит из компонентов, произведенных в России.

"Это касается крыла, композитных материалов. "Росатом" все это сделал. И сделал лучше, чем иностранные аналоги. У нас задачи малой авиации, здесь у нас Ил-114-300. В запланированные сроки точно выйдет на линию", - заявил президент.

Вторым в списке "Единой России" следует Сергей Лавров, которому на международной арене приходится защищать интересы России. Сегодня с президентом министр в первую очередь говорил о важности того, что страна может позволить себе проводить независимую политику.

"Российскую дипломатию критиковали за невнятную позицию по защите наших интересов. Готовность пойти на компромиссы, лишь бы хорошо выглядеть перед нашими партнерами. Сегодня ситуация абсолютно другая, и большой тайны не будет, что дипломатическое ведомство занимает активную наступательную позицию. Иногда мне приходится даже - министр заулыбался - напоминать Сергею Викторовичу, что он не министр обороны, а министр иностранных дел", - отметил Путин.

Но все же главное - это внутренняя повестка. С классных руководителей и учителей предлагается снять лишнюю обязанность по отчетности.

"Должен быть один отчет, который педагог заполняет один раз в год. И самое главное - надо начать доверять школе и учителю. Не подменять контрольными процедурами его ответственность за результат. В школы нужно вернуть человеческое достоинство, я имею в виду все вышесказанное и зарегулированные процедуры проведения ЕГЭ", - взяла слово Елена Шмелева, член президиума Совета при президенте по науке и образованию.

Образование и поддержка семей с детьми обсуждалось подробно. Еще в апреле президентом была анонсирована мера материальной поддержки детям в размере 10 тысяч рублей. Разовая выплата придет одному из родителей. Но в будущем должна быть выстроена система поддержки семей с детьми до окончания школы.

"Эта система, которую мы сейчас сложили, она пока полной не является, вы правы, и задача будущего состава Госдумы, и в том числе партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы вот эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до 16, может быть, 17 лет, до окончания школы во всяком случае", - обратил внимание глава государства.

На встрече с президентом обсуждалось множество вопросов. Например, доступность медицины или мораторий на проверки бизнеса. Но главное, на что обратил внимание Владимир Путин, - все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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