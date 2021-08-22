В Мытищах загорелся торговый центр

Возгорание локализовано
В торговом центре "Фудели" в подмосковных Мытищах произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Уточняется, что была проведена эвакуация посетителей и работников.
"В Мытищах на улице Мира, д. 32/2, в ТЦ "Фудели" сработала автоматическая система пожарной сигнализации", - сказано в сообщении.
На крыше ТЦ наблюдался черный дым.
Позднее поступила информация, что пламя локализовали на площади 10 квадратных метров.
"Информация о пострадавших уточняется", - добавил собеседник агентства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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