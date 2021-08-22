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В Мытищах загорелся торговый центр

17:55
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Возгорание локализовано

В торговом центре "Фудели" в подмосковных Мытищах произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
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Уточняется, что была проведена эвакуация посетителей и работников. 

"В Мытищах на улице Мира, д. 32/2, в ТЦ "Фудели" сработала автоматическая система пожарной сигнализации", - сказано в сообщении.

На крыше ТЦ наблюдался черный дым.

Позднее поступила информация, что пламя локализовали на площади 10 квадратных метров. 

"Информация о пострадавших уточняется", - добавил собеседник агентства.

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