В Госдуме оценили визит Меркель в Киев

Никаких прорывов для Украины не произошло

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий высказал у себя в Telegram мнение о том, что визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель на Украину не принес никаких прорывных результатов для Владимира Зеленского.

По словам парламентария, канцлер констатировала, что видимого прогресса в реализации минских договоренностей нет, украинский лидер же в свою очередь озвучил протокольную фразу о необходимости консолидированной позиции "нормандской четверки".

Как добавил Слуцкий, именно Киев последовательно занимался саботажем минских соглашений и парижских договоренностей.

"Ситуация так и не приблизилась к их реальному выполнению в политической части, в частности в вопросах проведения выборов в ДНР и ЛНР или к закреплению особого статуса Донбасса на конституционном уровне", - добавил депутат.

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