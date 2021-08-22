ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДТП в Ростовской области погибли двое детей

18:59
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Общее число жертв аварии достигло шести

В Сальском районе Ростовской области произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Газель, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МВД.

Изначально поступала информация о том, что погибли водитель ВАЗ и трое его пассажиров, включая двух детей, еще один пассажир получил травмы. Позднее стало известно, что погиб и водитель второй машины.

"Также погиб раненый пассажир ВАЗ", - добавили в ведомстве.

Всего жертвами аварии стали шестеро.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Последствия сильного ДТП на трассе
Последствия сильного ДТП на трассе
Последствия сильного ДТП на трассе
Последствия сильного ДТП на трассе
Последствия сильного ДТП на трассе
Последствия сильного ДТП на трассе
Последствия сильного ДТП на трассе
Последствия сильного ДТП на трассе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.