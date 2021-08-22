В ДТП в Ростовской области погибли двое детей

Общее число жертв аварии достигло шести
В Сальском районе Ростовской области произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Газель, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МВД.
Изначально поступала информация о том, что погибли водитель ВАЗ и трое его пассажиров, включая двух детей, еще один пассажир получил травмы. Позднее стало известно, что погиб и водитель второй машины.
"Также погиб раненый пассажир ВАЗ", - добавили в ведомстве.
Всего жертвами аварии стали шестеро.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram