В ДТП в Ростовской области погибли двое детей

Общее число жертв аварии достигло шести

В Сальском районе Ростовской области произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Газель, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МВД.

Изначально поступала информация о том, что погибли водитель ВАЗ и трое его пассажиров, включая двух детей, еще один пассажир получил травмы. Позднее стало известно, что погиб и водитель второй машины.

"Также погиб раненый пассажир ВАЗ", - добавили в ведомстве.

Всего жертвами аварии стали шестеро.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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