Минобороны подало иск против интернет-магазина Wildberries

Оборонное ведомство потребовало взыскать с компании 120 тысяч рублей
Министерство обороны России (далее - МО) подало исковое заявление в Арбитражный суд Московской области против компании Wildberries, которая владеет одноименным интернет-магазином.
Судя по картотеке арбитражных дел, оборонное ведомство требует через суд взыскать с маркетплейса Татьяны Бакальчук 120 тысяч рублей. О сути претензий не сообщается, однако известно, что дело касается экономических споров по гражданским правоотношениям.
Иск МО против частной компании был подан 9 августа. 12 числа суд принял заявление министерства к производству. Дело будет рассмотрено в упрощенном порядке.
По данным журнала Forbes, Wildberries находится в тройке самых дорогих компаний Рунета. Издание оценивает маркетплейс в 14,5 миллиона долларов (примерно это более одного миллиарда рублей).
Антон Пичугин. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram