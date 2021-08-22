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Минобороны подало иск против интернет-магазина Wildberries

19:11
  • воскресенье
  • 22 августа 2021

Оборонное ведомство потребовало взыскать с компании 120 тысяч рублей

Министерство обороны России (далее - МО) подало исковое заявление в Арбитражный суд Московской области против компании Wildberries, которая владеет одноименным интернет-магазином.
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Судя по картотеке арбитражных дел, оборонное ведомство требует через суд взыскать с маркетплейса Татьяны Бакальчук 120 тысяч рублей. О сути претензий не сообщается, однако известно, что дело касается экономических споров по гражданским правоотношениям.

Иск МО против частной компании был подан 9 августа. 12 числа суд принял заявление министерства к производству. Дело будет рассмотрено в упрощенном порядке.

По данным журнала Forbes, Wildberries находится в тройке самых дорогих компаний Рунета. Издание оценивает маркетплейс в 14,5 миллиона долларов (примерно это более одного миллиарда рублей).

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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