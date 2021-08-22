Онкологическим пациентам необходима помощь психологов - академик Румянцев

Это же касается их родных и близких

Академик РАН, главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев отметил, что во всех профильных медучреждениях должна быть создана психологическая служба помощи пациентам с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Родные и близкие пациентов тоже нуждаются в поддержке психологов.

"В Центре имени Дмитрия Рогачева отделение клинической психологии работает уже 10 лет. Ежегодно сотрудниками отделения проводится свыше 5000 консультаций больным и членам их семей, медицинскому персоналу Центра", - рассказал Румянцев.

Он уточнил, что эффект работы очевиден: выздоравливают свыше 85% пациентов. По мнению академика РАН, точкой роста для российского медицинского образования является вопрос организации психологической помощи больным и членам их семей. Так, дополнительную подготовку для специалистов отделений клинической психологии могут вести медико-психологические факультеты вузов.

Особое внимание, продолжил основатель Центра им. Д. Рогачева, стоит уделить психологической работе с медицинским персоналом. Это важно, чтобы предупредить профессиональное выгорание медсестер и врачей.

В частности, исследования показали, что более половины опрошенных медиков отмечают у себя выраженные признаки эмоционального истощения в связи с выполняемой работой. За психологической помощью, если появится такая возможность, готовы обратиться 50% респондентов.

"Рак можно победить, и наша практика это доказывает. Но для этого очень важно преодолеть в том числе страхи пациентов и их близких, создать у них позитивный настрой, вселить в них надежду на выздоровление", - обратил внимание Румянцев.

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