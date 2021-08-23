В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT

Это не рыночная, а сугубо политическая мера
Директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил, что в настоящее время опасность отключения страны от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) не просматривается.
"Я думаю, что гипотетическое отключение - мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют", - приводит слова дипломата РИА "Новости".
Он при этом заметил, что у России нет цели как можно скорее создать альтернативную SWIFT.
"Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно", - уточнил Биричевский.
Ранее в ЦБ заявили, что регулятор не видит рисков отключения России системы SWIFT в рамках нового пакета западных санкций.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram