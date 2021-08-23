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Зеленский заблокировал "Ростелеком" на Украине

08:08
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Также под санкции попал "Московский комсомолец"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому против ряда зарегистрированных в России и на Украине юридических лиц вводятся санкции.
Оппозиция обвинила Зеленского в расправе над свободой слова на Украине

Речь идет, в частности, о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", а также газет "Московский комсомолец" и "Версия".

Всего под ограничительные меры подпадают 12 российских компаний. В их числе - акционерное общество "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащий ему веб-ресурс издания "Ведомости", а также общества с ограниченной ответственностью "Новинфо", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Народные новости", акционерное общество "ТРК-3", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь".

Кроме того, под санкции попал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

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