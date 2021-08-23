Лавров: доверие России ко многим европейским партнерам подорвано

Речь идет в том числе об энергетической сфере

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, что "Северный поток - 2" не призван усилить зависимость Европы от поставок российского газа.

"Рассматриваем строительство газопровода "Северный поток - 2" как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что ввод "Северного потока - 2" обеспечит диверсификацию маршрутов транзита газа без увеличения объемов его поставок на данный момент. По мнению министра, газопровод укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед.

Отметил при этом Лавров и негативный момент.

"К слову, наше доверие ко многим европейским партнерам в энергетической сфере тоже серьезно подорвано", - сказал руководитель МИД.

Как уточнил министр, в мае 2019 года в Евросоюзе были приняты поправки в газовую директиву Третьего энергопакета. Сделано это было специально под проект "Северного потока - 2".

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