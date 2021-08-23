Зеленский заявил о страхе Европы перед Россией

Из-за этого многие западные лидеры не приехали на "Крымскую платформу"

Европейские лидеры отказались от участия в саммите "Крымской платформы" из-за страха перед Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, сочувствуют. Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Украина".

Саммит "Крымская платформа" откроется в Киеве 23 августа. Форум задумывался с целью координации международных усилий для возвращения Крыма в состав Украины. В первой встрече примут участие 44 страны и международные организации. Большинство европейских государств направляет в Киев глав МИД или министров обороны.

Как отметил Зеленский, "Крымская платформа" будет работать не один день, а постоянно. Офисы платформы будут работать не только на Украине, но и в других стран, пообещал президент.

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