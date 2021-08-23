Во Владивостоке во время шторма погиб человек

Он прыгнул в море с мыса Тобизина

Как сообщает в понедельник РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Приморскому краю, у мыса Тобизина на острове Русский были спасены пять человек, которые не могли выплыть на берег из-за сильного прибоя.

Еще один человек погиб.

Уточняется, что 22 августа в Приморье действовало штормовое предупреждение, во Владивостоке поднялись высокие волны.

В ведомстве рассказали, что мужчина прыгнул в море со скалы мыса Тобизина. "В условиях сильного прибоя после штормовой погоды в предыдущие сутки человек самостоятельно выплыть не смог", - добавили в МЧС.

Тело было обнаружено на берегу. Спасатели подняли его с использованием альпинистского снаряжения.

Остальным пострадавшим помощь медиков не понадобилась.

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