ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диетолог рассказала о вреде и пользе риса

08:27
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Употреблять рис можно не всем

Рис является диетическим продуктом, в нем мало калорий, при этом много витаминов. Однако рис может быть как полезным, так и вредным.

Как рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева, в отварном рисе содержится всего 110-120 калорий на 100 граммов продукта, а жиров всего 2,6 грамма. Он богат витаминами группы B, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором.

По словам Кораблевой, злак хорошо усваивается и способствует избавлению от токсинов и отложения солей. Рис легко усваивается и полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием.

Однако при склонности к запорам рис не следует употреблять чаще, чем два раза в неделю. Полностью исключить его нужно при наличии ожирения из-за риска усиления проблем с перистальтикой кишечника. Кроме того, рис не рекомендуется употреблять при диабете.

В целом, полностью здоровому человеку рекомендуется съедать не более 200 граммов отварного риса в день, сказала Кораблева в интервью агентству РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Девушка выбирает рис
Девушка выбирает рис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.