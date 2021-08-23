Диетолог рассказала о вреде и пользе риса

Употреблять рис можно не всем

Рис является диетическим продуктом, в нем мало калорий, при этом много витаминов. Однако рис может быть как полезным, так и вредным.

Как рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева, в отварном рисе содержится всего 110-120 калорий на 100 граммов продукта, а жиров всего 2,6 грамма. Он богат витаминами группы B, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором.

По словам Кораблевой, злак хорошо усваивается и способствует избавлению от токсинов и отложения солей. Рис легко усваивается и полезен при заболеваниях ЖКТ, которые сопровождаются диареей и вздутием.

Однако при склонности к запорам рис не следует употреблять чаще, чем два раза в неделю. Полностью исключить его нужно при наличии ожирения из-за риска усиления проблем с перистальтикой кишечника. Кроме того, рис не рекомендуется употреблять при диабете.

В целом, полностью здоровому человеку рекомендуется съедать не более 200 граммов отварного риса в день, сказала Кораблева в интервью агентству РИА Новости.

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