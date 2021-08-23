Число жертв урагана "Грейс" в Мексике увеличилось

Глава республики выразил соболезнования семьям погибших

Как сообщило в понедельник Agence France-Presse, жертвами урагана "Грейс" в Мексике стали уже 11 человек.

Уточняется, что в центральном штате Пуэбла опознаны тела трех погибших. Еще восемь человек стали жертвами стихии в восточном штате Веракрус - там на дом сошел оползень.

Глава республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил родственникам погибших соболезнования.

Суши ураган "Грейс" достиг ночью в субботу. Он начала движение с восточного побережья на юго-запад. В настоящее время "Грейс" почти рассеялся над центральной частью Мексики.

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