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Число жертв урагана "Грейс" в Мексике увеличилось

08:26
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Глава республики выразил соболезнования семьям погибших

Как сообщило в понедельник Agence France-Presse, жертвами урагана "Грейс" в Мексике стали уже 11 человек.
Мексику сотряс ураган "Грейс"

Уточняется, что в центральном штате Пуэбла опознаны тела трех погибших. Еще восемь человек стали жертвами стихии в восточном штате Веракрус - там на дом сошел оползень.

Глава республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил родственникам погибших соболезнования.

Суши ураган "Грейс" достиг ночью в субботу. Он начала движение с восточного побережья на юго-запад. В настоящее время "Грейс" почти рассеялся над центральной частью Мексики.

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