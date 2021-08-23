Назван главный предвестник сахарного диабета

Проверить риск можно простым способом

Ожирение в области талии может быть предвестником сахарного диабета. Оценить риск можно самостоятельно простым способом.

Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, ожирение в области талии - один из признаков метаболического синдрома. Он опасен тем, что очень часто приводит к сахарному диабету.

Чтобы самостоятельно проверить, находится ли человек в группе риска, нужно измерить талию с помощью сантиметровой ленты. Если у женщин обхват превышает 80 сантиметров, а у мужчин – 100 сантиметров, этого уже достаточно, чтобы обратиться за консультацией к терапевту.

"Если это выяснить на стадии преддиабета, то с заболеванием можно и не столкнуться. У человека есть какое-то время – от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться", – сказала Чернышова в интервью "Москва 24".

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