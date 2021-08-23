При перестрелке у аэропорта Кабула погиб военный

В столкновении участвовали немецкие и американские солдаты
В результате произошедшей в понедельник утром в районе аэропорта Кабула перестрелки с неизвестными погиб военнослужащий сил безопасности Афганистана, сообщает Бундесвер.
Уточняется, что инцидент имел место у северных ворот аэропорта Кабула.
"Один представитель сил безопасности был убит и трое пострадали", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в перестрелку пришлось вступить американским и немецким военным. Среди них пострадавших нет.
В настоящее время из аэропорта Кабула идет эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев. Вместе с тем туда по прежнему стекаются сотни местных жителей в надежде покинуть захваченную талибами* страну.
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