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При перестрелке у аэропорта Кабула погиб военный

08:41
  • понедельник
  • 23 августа 2021

В столкновении участвовали немецкие и американские солдаты

В результате произошедшей в понедельник утром в районе аэропорта Кабула перестрелки с неизвестными погиб военнослужащий сил безопасности Афганистана, сообщает Бундесвер.
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Уточняется, что инцидент имел место у северных ворот аэропорта Кабула.

"Один представитель сил безопасности был убит и трое пострадали", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в перестрелку пришлось вступить американским и немецким военным. Среди них пострадавших нет.

В настоящее время из аэропорта Кабула идет эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев. Вместе с тем туда по прежнему стекаются сотни местных жителей в надежде покинуть захваченную талибами* страну.

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