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Станция метро "Проспект Вернадского" открылась для пассажиров

09:00
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Там строили переход на станцию БКЛ

Станцию "Проспект Вернадского" Сокольнической линии метро открыли для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Пересадку на Большую кольцевую линию (БКЛ) почти достроили, сейчас в работе – отделка и прокладка инженерных коммуникаций", – говорится в сообщении.

Движение на участке Сокольнической линии столичного метрополитена от "Спортивной" до "Тропарево" было закрыто в середине июля для строительства на станции "Проспект Вернадского" перехода на новую станцию БКЛ.

В конце июля станции "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" открыли досрочно.

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