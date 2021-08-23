Лавров оценил уровень конфронтации России и США

До стадии Карибского кризиса еще далеко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, что нынешняя напряженность в отношениях России и США далека от того, что была в период Карибского кризиса.

Такого рода исторические параллели глава МИД назвал неуместными.

"Так или иначе, от низшей точки советско-американской конфронтации в виде Карибского кризиса 1962 года, когда мы оказались буквально на грани ядерной войны, мы сейчас далеки", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что игнорировать противоречия между основными мировыми игроками нельзя. Вашингтон избрал курс на сдерживание развития России и Китая, добавил министр. Часть этой политики - наращивание силовых возможностей США на европейском и тихоокеанском театре военных действий.

Вместе с тем Лавров заметил, что Москва и Вашингтон должны начать системно сотрудничать в сфере кибербезопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram