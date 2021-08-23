Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

В столице будет тепло и сухо

В понедельник в Москве ожидается облачность без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Определять погодный характер будет гребень антициклона.

"Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в столице составит плюс 20-22 градуса, по области до плюс 23", - приводит прогноз синоптика РИА "Новости".

Ветер будет западный с порывами до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 751 миллиметра ртутного столба.

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