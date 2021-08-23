Более 5 тыс. человек стали участниками образовательной программы "НКО Лаб" с начала года

Программа реализуется с 2016 года

В образовательной программе "НКО Лаб" с начала этого года приняли участие более 5 тысяч сотрудников некоммерческих организаций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Ежегодная аудитория "НКО Лаб" превышает 7 тысяч человек. Благодаря введению онлайн-формата количество участников выросло. Сейчас особенно популярны занятия, посвященные цифровизации в работе НКО и продвижению в соцсетях", - сказала она.

Участники программы могут выбрать разные форматы обучения: курсы повышения квалификации, трехмесячный онлайн-курс, отдельные семинары, вебинары и мастер-классы различной тематики.

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