Шторм в Приморье: есть погибшие

На регион надвигаются сильные дожди

На Приморье, по прогнозам синоптиков, уже в середине недели обрушатся сильные дожди. В соседнем Хабаровском крае готовятся к пику паводка. Уровень Амура растёт с каждым днём. Большая вода уже в 35 населённых пунктах. Местным жителям помогают спасатели.

По улице семья Светланы Винеткиной передвигается в лодке, а в дом заходит только в специальном рыбацком костюме. Сторожевых собак некоторые жильцы переносят на крышу дома, а домашнюю птицу многие не успели спасти. Затопило и огороды, и подвалы с запасами на зиму.

Паводок на Амуре привел к подтоплению приусадебных участков и дорог в 35 населенных пунктах Хабаровского края. Сейчас гидрологи наблюдают спад воды в реке. Но в ближайшие три дня ожидают, что Амур поднимется до отметки 650 сантиметров.

"Группировка МЧС России выполняет работу на островной части Хабаровского края, там продолжают дежурство три группы на катерах", - говорит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Прокопенко.

В Забайкальском крае большая вода еще не отступила в Чернышевском и Шилкинском районах. Жители спасают имущество. Но основной паводок уже миновал, и коммунальные службы приступили к ремонтным работам. Укрепляют обвалившиеся участки дорог, восстанавливают мосты. А волонтеры помогают в частном секторе. Вывозят мусор, перестилают полы, собирают мебель.

К восстановительным работам приступили и в Амурской области. Но около 85 жилых строений пока подтоплены. В регионе работают три пункта временного размещения. Сейчас там находится 41 человек. Скоро люди вернутся в свои дома. Спасатели помогают привести жилье и участки в порядок.

В Приморском крае, несмотря на предупреждения синоптиков о надвигающемся шторме, туристы не стали сворачивать лагерь. Как результат: летающие палатки и застрявшие в песке машины. Некоторые смельчаки решили искупаться. На мысе Тобизина во Владивостоке отдыхающие прыгали в воду со скалы высотой 20 метров. Были большие волны. Два человека утонули.

Сейчас непогода отступила от Приморья. Но палящее солнце задержится в крае ненадолго. По прогнозам синоптиков, уже в середине этой недели в регион вернутся дожди с сильным ветром.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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