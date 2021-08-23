Талибы взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер

Боевики обещают оппозиции амнистию

Боевики запрещённой в России организации "Талибан" взяли в осаду провинцию Панджшер - последний оплот сил сопротивления. Всем, кто находится в этом районе, пообещали амнистию. Сложная ситуация по-прежнему в Кабуле. Американцы обсуждают вопрос о продлении сроков эвакуации. Рейтинги Джо Байдена стремительно падают.

Провинция Панджшер - единственная во всем Афганистане, не покорившаяся запрещённому в России движению "Талибан". Но силы явно неравны: партизан не более пяти тысяч. Захватившие страну талибы могут направить на их усмирение до сотни тысяч боевиков. Лидеру сопротивления Ахмаду Масуду, сыну знаменитого полевого командира, выдвинули ультиматум: сложить оружие в течение четырех часов. Иначе сторонники сопротивления будут наказаны. Масуд неоднократно обращался за помощью к мировому сообществу. Аргументировал тем, что "Талибан" - проблема не только афганского народа. Запад отмалчивается.

Джо Байден не знает даже, что говорить собственной нации и прессе. После позорного бегства из Афганистана его рейтинги обрушились. А столь полюбившиеся демократам слова "отставка и импичмент" теперь американское общество готово направить против их лидера.

Вопрос: "Новые опросы показывают: американцы хотели, чтобы вывели войска. Но они разочарованы тем, как вы провели эту операцию. Большинство американцев не считают Вас компетентным и эффективным для вашей должности".

Ответ Джо Байдена: "Я не видел этот опрос. Но мне нужно было принимать решение. Либо увеличивать количество сил, либо выводить Америку из 20-летней войны, которая стоила нам, по разным оценкам, либо 150 миллионов долларов в день, либо 300. На протяжение 20 лет".

Финансовые потери США Байден более-менее помнит. А вот человеческие жертвы без подсказки назвать затрудняется. Чтобы сказать, сколько американцев погибли или были ранены в Афганистане, ему требуется достать из кармана шпаргалку. Правда, даже это его пиар-служба 78-летнего демократа попыталась поднести публике как трогательный и сентиментальный момент.

"Я ношу эту карточку с собой каждый день", - заявил он.

Какие жертвы после прихода к власти запрещенного в России движения "Талибан" будут среди населения Афганистана, пока даже предсказать никто не берется. Но то, что казни и расправы уже начались, факт. Американцы предпочли вывозить из Кабула служебных собак, а не людей. Европейцы хоть и принимают беженцев, но без особого радушия. И, похоже, очередной поток может основательно расколоть Брюссель.

Вот уже публично поссорились глава Европарламента и премьер министр председательствующей в Совете ЕС Словении. Последний призвал не забывать о том, во что превратился Старый Свет, когда распахнул двери для мигрантов из Сирии и Северной Африки.

"ЕС не откроет для Афганистана никаких европейских гуманитарных или миграционных коридоров. Мы не позволим повторять стратегическую ошибку 2015 года. Долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит вместо того, чтобы сражаться за свою родину", - написал в твиттере Янеш Янза.

Премьер Словении заявил: по поводу афганских беженцев в Совете ЕС нет консенсуса. А вот глава Европарламента совсем неполиткорректно пытается давить: мол, не словенскому председателю Совета решать, что Евросоюз будет делать. Нужно предоставлять статус беженцев максимальному количеству прозападно настроенных афганцев. Правда, как отличить правильного мигранта от замаскировавшегося под него талиба председатель Европарламента не разъяснил.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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