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В Самарской области горит нацпарк "Бузулукский бор"

11:36
  • понедельник
  • 23 августа 2021

Площадь пожара составляет 100 гектаров

В Самарской области тушат крупный природный пожар. От огня удалось отстоять населённые пункты. Пламя остановили менее чем в километре от села Борское.

Но в некоторых районах всё же сгорели жилые дома. Местные власти заявили, что окажут всю необходимую помощь. Пострадали три человека.

Пламя перебросилось на территорию национального парка "Бузулукский бор". С огнём борются спасатели МЧС и военные. В регион прибывают дополнительные силы и средства. Задействованы сотни человек и более 150 единиц техники, в том числе авиация и пожарные поезда.

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